Praxis-Übergabe nach Wirbel um Corona-Impfungen: Dr. Holst meldet sich zu Wort

Plus Der unter Corona-Impfbetrug-Verdacht stehende Wemdinger Hausarzt Dr. Gerhard Holst vermietet seine Praxisräume. Dazu gibt er nun eine öffentliche Erklärung ab.

Gut zwei Wochen, bevor Dr. Jakob Berger in Wemding als Hausarzt beginnt, hat Dr. Gerhard Holst, der bisherige Nutzer der Praxisräume in der Bahnhofstraße, eine Erklärung abgegeben. Unter der Überschrift "Medizinische Versorgung" meldet sich Holst auf der ersten Seite des Amtsboten der Verwaltungsgemeinschaft Wemding zu Wort.