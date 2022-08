Spaziergängerinnen entdecken Waldbrand bei Wemding

In einem Waldstück bei Wemding qualmt der Boden. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Zwei aufmerksame Spaziergängerinnen haben am Montag in einem Waldstück zwischen Wemding und Fessenheim einen Flächenbrand im Wald entdeckt. Eine 38-Jährige und ihre Freundin seien der Polizei zufolge um etwa 14 Uhr im "Kranichholz" unterwegs gewesen, das sich zwischen Wemding und Fessenheim nördlich an die Staatsstraße angrenzend im Bereich Wemdinger Ried befindet. Den Frauen fiel auf, dass auf einem Areal, auf dem Fichten wachsen, der Boden auf mehreren Quadratmetern qualmte.

Die Freiwillige Feuerwehr Wemding im Einsatz am "Kranichholz". Foto: Helmut Kopp

Die Spaziergängerinnen verständigten per Mobiltelefon die Feuerwehr. Die rückte aus Wemding mit 15 Kräften an, legte eine Schlauchleitung in den Forst und löschte den Brand. Der hätte sich nach Angaben des stellvertretenden Kommandanten Helmut Kopp auf dem trockenen Nadelwaldboden sicher ausgebreitet und wäre wohl ein größeres Problem geworden. So aber habe man das Feuer recht schnell in den Griff bekommen.

Die Ursache für den Brand sei laut Polizei unklar. Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Schaden. (AZ, wwi)