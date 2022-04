Termine für öffentliche Stadtführungen in Wemding

Für die Saison 2022 stehen die Stadtführungstermine in Wemding fest. Die Teilnahme ist kostenlos.

In Wemding starten am Samstag, 9. April, mit der Besichtigung des Folterturms (10 Uhr) wieder die öffentlichen Stadtführungen. Auch einer der Türme der Stadtpfarrkirche St. Emmeram kann nun wieder bestiegen werden (14.45 Uhr). Die Führungen finden an festgelegten Terminen statt und beginnen am Mangoldbrunnen vor der Tourist-Information. Die Termine der Saison 2022: 9. April, 23. April, 7. Mai, 21. Mai, 4. Juni, 11. Juni, 18. Juni, 25. Juni, 9. Juli, 16. Juli, 23. Juli, 30. Juli, 6. August, 13. August, 20. August, 27. August, 3. September, 17. September und 15. Oktober. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei den Stadtführungen werden unter anderem das Altstadtmodell im Haus des Gastes und der Folterturm als Gedenkstätte der Hexenprozesse besucht. Neben den samstäglichen Führungen finden 2022 außerdem an zwei Feiertagen öffentliche Rundgänge statt: am Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt), und am Montag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), jeweils um 14 Uhr.

Für Gruppen sind Führungen weiterhin in der Tourist-Information (Telefon 09092/9690-36) buchbar. Gemäß den Vorgaben werden derzeit Abstandhalten und (zumindest) eine medizinische Maske empfohlen. Mehr im Internet unter www.wemding.de/fuehrungen. (AZ)