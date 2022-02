Unbekannte zünden Holzmülleimer an

In Wemding wird ein Holzmülleimer angezündet, der komplett abbrennt. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den unbekannten Tätern.

Am Montag gegen 16.15 Uhr zündelten Unbekannte in der Doktor-Heinrich-Greiner-Straße in Wemding an einem hölzernen Mülleimer herum, der dadurch Feuer fing und komplett abbrannte. Die Freiwillige Feuerwehr Wemding löschte das Feuer. Am Tatort stellte die Polizei ein Feuerzeug, sowie Toilettenpapier als Brandbeschleuniger sicher. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/706670. (AZ)