Wemding

vor 20 Min.

Warum das Valeo-Werk in Wemding für den Konzern eine "Schlüsselrolle" spielt

Blick in den Produktionsbereich im Valeo-Werk in Wemding: Hier wird die besondere Sensortechnik für autonomes Fahren hergestellt.

Plus Der französische Autozulieferer Valeo setzt große Erwartungen in autonomes Fahren. Die neueste Technologie dazu wird im Werk in Wemding hergestellt.

Von Barbara Wild

Während der Autofahrt lesen oder arbeiten - bisher ist das nur für den Beifahrer möglich. Doch das soll sich ändern, und alle Insassen - auch der Fahrer - soll sich dann zurücklehnen können, weil das Auto selbstständig durch den Verkehr findet. Damit diese Form des autonomen Fahrens sicherer wird, entwickelt der Automobilzulieferer Valeo derzeit ein neues Form eines Sicherheitssensors, genannt Lidar. Deren Entwicklung könnte vor allem das Werk in Wemding stärken und Arbeitsplätze sichern.

