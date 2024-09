Wemdinger Realschüler erzielen sehr gute Ergebnisse beim PET Test

Auch im Schuljahr 2023/24 nahmen Schüler der 9. Klassen der Anton-Jaumann-Realschule Wemding wieder mit Erfolg am PET Test teil. Der Cambridge B1 Preliminary Test prüft alle wichtigen Fertigkeitsbereiche der englischen Sprache. So beweisen die Schüler auf der Stufe B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens sowohl ihre mündliche als auch ihre schriftliche Ausdrucksfähigkeit in der Fremdsprache. Auch Hörverstehen ist Teil der Prüfung. Der Test liefert somit aussagekräftige Ergebnisse über die Fremdsprachenkompetenz der Teilnehmer und belegt die hohe Qualität des Englischunterrichtes an Realschulen. Er wird von vielen Unternehmen als wertvolle Zusatzqualifikation anerkannt. Die vier Teilnehmer der Anton-Jaumann-Realschule aus Wemding konnten sehr erfreuliche und teilweise sogar überdurchschnittlich gute Ergebnisse erzielen. Fachschaftsleiter Volker Seitzinger freute sich, den Absolventen ihre Zertifikate überreichen zu können. Er gratulierte den Teilnehmern und zeigte sich sichtlich stolz auf die guten Ergebnisse seiner Schüler.

