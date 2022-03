Zwei Brände in kurzer Zeit in Wemding

In Wemding hat es am Freitag zweimal gebrannt. Einmal kam es zu einem hohen Schaden.

Am Freitag musste die Feuerwehr Wemding gleich zweimal innerhalb weniger Stunden zu zwei Bränden ausrücken. Zunächst geriet gegen 14.30 Uhr auf einem Firmengelände im Wemdinger Gewerbegebiet ein Container in Brand, in dem Verbrennungsmaterial gelagert wurde. Die Ursache des Brandes konnte den Beamten zufolge nicht abschließend geklärt werden, ein technischer Defekt ist jedoch wahrscheinlich. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Wemding, welche mit 25 Einsatzkräften am Einsatzort war, schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Unweit davon brannten nach Angaben der Polizei Donauwörth gegen 18.45 Uhr auf einem weiteren Firmengelände mehrere Holzbohlen. Die Ursache ist unklar, ein Schaden ist nicht entstanden. (dz)