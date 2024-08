Kulturelle Vielfalt im Kreis Donau-Ries: Plattenparty, Violinfestival und Mittelaltermarkt

: Eine Pop-Up-Galerie der besonderen Art entsteht aktuell in der Nördlinger Oskar-Mayer-Straße. „Dreiklang“ nennt sich das Ausstellungskonzept, das die Künstler Florian Wenninger, Wolf J. Gruber und Altmeister Wolfgang Mussgnug auf die Beine gestellt haben. Die Ausstellung findet in der sich gerade im Umbau befindenden Villa in Nördlingen statt, die von der Familie Stumpf gestellt wurde. Am Freitag um 18.30 Uhr geht die Vernissage los. Samstag und Sonntag kann die Ausstellung dann von 13 bis 17 Uhr bestaunt werden. Die Pop-Up-Galerie ist nur an diesem Wochenende zu besichtigen.

Konzerte:

Daniela de Santos und Andrew Young

treten am Freitag und Samstag um 19 Uhr und Sonntag um 15 Uhr in der Burg Harburg auf. Lorenz und Kuhn geben in Heißesheim in der St. Margaretha ebenfalls um 19 Uhr ein Kirchenkonzert. Karl Malz veranstaltet am Sonntag um 18 Uhr im Schloss Donaumünster eine kleine Schlossserenade. Im Oettinger Residenzschloss findet seit Montag das

Internationale Violinfestival Oettingen

statt. In Neresheim in der Abteikirche treten am Sonntag um 16 Uhr die „Royal Academy of Music“ unter dem Motto „My soul doth magnify the Lord“ auf.