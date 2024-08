Es ist wieder Wochenende: Das ist im Kreis Donau-Ries geboten

Feste:

Die Stadt Oettingen, die Freiwillige Feuerwehr Oettingen und der Lauftreff des TSV Oettingen veranstalten am Samstag das Stadtfest „Summer in the City“ am Marktplatz. Die umliegenden Wirte und die Freiwillige Feuerwehr Oettingen bewirten die Gäste. Abends wird dann mit der Band „Saitenspinner“ gefeiert. Die Motorradfreunde Megesheim laden am Samstag zu „8h Mofarennen“ mit 30 Teams aus Deutschland ein. Um 11 Uhr findet das große Rennen mit anschließender MFM-Sommerparty mit Siegerehrung auf dem Kellergelände. Für die Musik sorgen die „Abadschendaler“. In Thalheim findet am Samstag um 14 Uhr das Dorffest mit Kaffee, Kuchen, Hüpfburg und Grillen statt.Um Schulgarten neben der Kirche in Donauwörth (Berg) wird am Sonntag um 10 Uhr das Laurentiusfest gefeiert. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Münsterchor umrahmt, anschließend gibt es dann ein Pfarrfest. Am Freitag und Samstag findet zudem

auf dem Sportflugplatz Donauwörth-Genderkingen das Horizon Airmeet 2024

statt.