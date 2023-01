Anfrage für einen Solarpark bei Wolferstadt geht ein

Plus Es gibt Überlegungen für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage nahe Wolferstadt. So steht der Gemeinderat aktuell zu dem möglichen Vorhaben.

Der Eigentümer einer landwirtschaftlichen Fläche bei Wolferstadt könnte sich offenbar vorstellen, auf dieser einen Solarpark zu errichten. Bei der Gemeinde ging eine entsprechende Voranfrage ein. Die beschäftigte nun den Gemeinderat.