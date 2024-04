Wolferstadt

vor 20 Min.

Bei Brand in Wolferstadt entsteht ein Millionenschaden

Plus Der Sachschaden durch den Großbrand in Wolferstadt ist wesentlich höher als zunächst angenommen. Die Kripo kennt inzwischen auch die Ursache.

Von Wolfgang Widemann

Der Schaden, der bei dem Brand am 24. März in Wolferstadt entstand, ist viel höher als zunächst angenommen. Dies erklärt Michael Lechner, Chef der Kripo Dillingen, auf Anfrage unserer Redaktion.

Wie berichtet, brach das Feuer an jenem Sonntagmorgen aus. Ein Bewohner des Orts schaute um etwa 5.15 Uhr aus dem Fenster und sah einen Feuerschein im Bereich des Anwesens in der Straße Am Kirchberg. Es stellte sich heraus, dass ein ehemaliger Stadel in Flammen stand. Gleiches galt für ein weiteres Nebengebäude. Die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass diese Bauwerke niederbrannten. Jedoch gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das unmittelbar am früheren Stadel befindliche Wohnhaus sowie auf ein Nachbaranwesen zu verhindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen