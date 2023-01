Frau spricht Mädchen in Wolferstadt an: Das ist der Stand der Ermittlungen

Plus Seit knapp einer Woche sucht die Polizei eine Autofahrerin, die in Wolferstadt ein Kind auf verdächtige Weise angesprochen hat. Die Aussage des Mädchens sei "äußerst glaubhaft".

Der Vorfall in Wolferstadt, bei dem eine fremde Frau ein Mädchen angesprochen hatte und wohl ins Auto locken wollte, bleibt weiter rätselhaft. Weder die Kontrollmaßnahmen der Polizei noch die mittlerweile eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung bringen Klarheit. Das bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsdiums Schwaben Nord auf Nachfrage dieser Redaktion.