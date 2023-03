Wolferstadt

18:30 Uhr

Krippenplätze in Wolferstadt reichen bald nicht mehr aus

In der Kindertagesstätte in Wolferstadt reichen bald die Plätze nicht mehr aus..

Plus Der Bedarf an Krippenplätzen in der Gemeinde Wolferstadt steigt. Deshalb muss die Kommune jetzt reagieren.

Von Wolfgang Widemann

Auch in der Gemeinde Wolferstadt steigt der Bedarf an Krippenplätzen für Kleinklnder. Schon jetzt ist laut Bürgermeister Philipp Schlapak absehbar, dass in knapp einem Jahr die Kapazität der vorhandenen Betreuungseinrichtung nicht mehr ausreicht. Deshalb beschäftigte sich nun der Gemeinderat mit dem Thema.

