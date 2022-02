In Wolferstadt entsteht ein neues Baugebiet mit Mehrfamilienhäusern

Plus Nach einem langen Verfahren hat der Gemeinderat in Wolferstadt ein Wohngebiet ausgewiesen. Wie es jetzt weitergeht.

Wer in Wolferstadt einen Bauplatz sucht, kann jetzt darauf hoffen, ein solches Grundstück zu bekommen. Der Gemeinderat hat nach drei Jahren das planungsrechtliche Verfahren für das neue Baugebiet "Kühberg II" abgeschlossen. Bauwillige müssten sich freilich noch ein wenig gedulden, erklärt Bürgermeister Philipp Schlapak auf Anfrage.