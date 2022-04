Reh kontra Polizeiauto: Wildunfall bei Wolferstadt

Nahe Wolferstadt ist ein Streifenwagen der Polizei mit einem Reh zusammengestoßen. Es ist 2022 der zweite Unfall dieser Art im Gebiet der Inspektion Donauwörth.

Praktisch jede Nacht passieren Wildunfälle in der Region. Da bleibt auch die Polizei nicht verschont. In der Nacht auf Donnerstag stieß auf der Kreisstraße zwischen Wolferstadt und Steinbühl ein Streifenwagen mit einem Reh zusammen. Dies passierte kurz vor Mitternacht.

Der Aufprall sei glücklicherweise nicht so heftig gewesen, berichtet Maria Enslin, Leiterin der Inspektion Donauwörth. An dem Pkw sei wohl eher geringer Sachschaden entstanden. Das Tier sei nach dem Aufprall weitergerannt und in der Dunkelheit verschwunden.

Auf der Straße zwischen Huisheim und Heroldingen hatte die Polizei auch schon einen Wildunfall

Im Januar war in diesem Jahr im Zuständigkeitsgebiet der Donauwörther Inspektion schon einmal ein Streifenwagen der Polizei in einen Wildunfall verwickelt. Damals krachte esu m 8 Uhr morgens auf der Straße zwischen Huisheim und Heroldingen. Der Schaden belief sich auf mehrere Tausend Euro.

Maria Enslin erklärt, es sei nicht verwunderlich, dass auch die Polizei von Wildunfällen betroffen ist: "Unsere Streifen sind zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs." Da sei es wahrscheinlich, dass es zu unliebsamen Begegnungen mit Wildtieren komme. Die Zahl solcher Unglücke ist in den vergangenen Jahren im Donau-Ries-Kreis extrem gestiegen.