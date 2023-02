Wärmenetz in Wolferstadt: So viele Interessenten gibt es

Plus In Wolferstadt sollen möglichst viele Häuser mit alternativer Wärme versorgt werden. Jetzt liegen erste Zahlen für das mögliche Projekt vor.

