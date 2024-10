Wolfgang Krebs begeistert mit „Bavaria First!“ in Bäumenheim - Satire aufs Bayerntum

„Macht Platz, ihr Zündkerzen! Hier kommt Markus I. aus dem Geschlecht der Hohensöder, von Gottes Gnaden der neue König von Bayern!“ In den leuchtendsten Farben malte sich Kabarettist Wolfgang Krebs in einer seiner Paraderollen als Markus Söder den 2025 pünktlich zum 200-jährigen Jubiläum der Thronbesteigung Ludwigs I. anstehenden Austritt Bayerns aus der Bundesrepublik Deutschland mit gleichzeitiger Umwandlung in eine Monarchie aus. Und die Besucher in der vollbesetzten Bäumenheimer Schmutterhalle quittierten diese Hommage an die tief in der bajuwarischen DNA verwurzelte Königsnostalgie mit vielen Lachern und häufigem Applaus.

Wolfgang Römer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolfgang Krebs Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis