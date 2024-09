Nach Beinahe-Unfall in Donauwörth: Polizei sucht Zeugen

Ein Autofahrer hat am Sonntag, um 13.10 Uhr, beinahe einen Unfall mit zwei Fußgängern in Donauwörth verursacht. Wie die Polizei mitteilt, liefen die Passanten auf dem „Damm“ vom Härpferpark in Richtung Staufferpark. Beim Überqueren der Straße „An der Westspange“ fuhr der Mann mit seinem schwarzen Golf auf die beiden zu. Die Fußgänger retteten sich durch einen Sprung auf den Gehweg.

Der VW-Fahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon, konnte jedoch später polizeilich ermittelt werden. Weitere Personen befanden sich in der Nähe, sind aber aktuell namentlich nicht bekannt. Die Polizei bittet diese, sich zu melden. Weitere Augenzeugen werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Inspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)