Ehemaliger Spielplatz in Zirgesheim zu neuem Leben erwacht

Ein Traktor zum Rutschen und Klettern, Sand, eine Hangrutsche und Schaukeln versprechen viel Spaß auf dem neuen alten Spielplatz in Zirgesheim.

Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré hat mit Vertretern der FW/PWG/BfD-Fraktion im Donauwörther Stadtrat und Zirgesheimer Kindern den wiederhergestellten Kinderspielplatz an der Ritterstraße eröffnet. Auf dem weitläufigen, am Hang gelegenen Grundstück wurden sieben verschiedene Spielgeräte installiert, die für jede Altersgruppe Spielspaß und Beschäftigung bieten.

Neuer Spielplatz im Donauwörther Stadtteil Zirgesheim eröffnet

Der Antrag für die Reaktivierung des Spielplatzes wurde 2022 von Doris Rödter von der FW/PWG/BfD-Fraktion gestellt. In früheren Jahren war an dieser Stelle schon einmal ein Spielplatz; nachdem es im Laufe der Zeit allerdings immer weniger Kinder in der Nachbarschaft gegeben hatte, wurde der Spielplatz aufgelöst. Nun allerdings wohnen wieder viele junge Familien in der Umgebung, der Wunsch nach einem neuen Kinderspielplatz war also groß.

Für die ganz Kleinen ab einem Alter von einem Jahr gibt es einen Traktor zum Rutschen und Klettern. Für Kinder ab zwei Jahren wurde eine Sandbaustelle geschaffen, auf Kinder ab drei warten eine Hangrutsche, ein Federwipptier sowie eine Schaukelkombination mit Schaukelnest und zwei Schaukeln und Kinder ab vier haben auf dem Wipp-Karussell und einem drehbaren Kletternetz viel Spaß. Die Kosten für den wiederhergestellten Spielplatz liegen bei 44.000 Euro für die Spielgeräte plus 42.250 Euro für Material und die eigentliche Umsetzung der Baumaßnahme. (AZ)