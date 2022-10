Warum Deutschland um Frankreich um eine Pipeline ringen

Plus Deutschland, Spanien und Portugal plädieren für die Wiederaufnahme des Baus einer Gasleitung über die Pyrenäen – doch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron blockiert das Projekt.

In Krisenzeiten, ob anlässlich der Coronavirus-Pandemie oder der aktuell drängenden Frage der Energieversorgung, spricht Emmanuel Macron gerne von "europäischer Solidarität". Mit diesem Schlagwort umschrieb der französische Präsident auch Anfang September bei einer Pressekonferenz die Vereinbarung, dass Frankreich Deutschland Gas zur Verfügung stelle und von dort Elektrizität bekomme. Darauf hatte er sich kurz zuvor mit Bundeskanzler Olaf Scholz verständigt.