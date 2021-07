Die Großeltern mischen sich ein – einfach ruhig bleiben?

Plus Großeltern wissen viel und eventuell auch vieles besser. Das kann zum Problem werden. In unserer Erziehungskolumne geben Eltern Tipps und ehrliche Antworten.

Mal nur ein Beispiel: Sie haben gerade Ihr Kind angezogen, damit es nach draußen gehen, kann, schon ist Oma empört: Doch bitte nicht mit der schönen Jacke, die wird doch schmutzig... Oder so: Sie haben Ihrem Kind gerade erklärt, wie es seine Kässpätzle mit Messer und Gabel essen soll. Schon sieht es Opa locker und sagt: Das ist doch übertrieben, wir sind hier doch unter uns... Warum mischen die sich ständig ein? Was nun? Contenance wahren oder mal ein Machtwort sprechen?