Wenn die Schule keinen Spaß macht - was dann?

Plus Die Lehrer alle doof, der Unterricht langweilig, die anderen Kinder nicht nett... Was macht man, wenn das eigene Kind partout nicht gerne in die Schule geht? In unserer Erziehungskolumne geben Eltern Tipps und ehrliche Antworten.

Kann Schule eigentlich wirklich Spaß machen? Lügen all diese anderen Eltern, wenn sie erzählen, wie gerne ihr Kind dahin geht, jeden Tag aufs Neue, oder ist es wirklich so? Und warum schleppt sich dann das eigene fast jeden Morgen mit missmutigem Gesicht an den Frühstückstisch, weil nun das verhasste Vormittagsprogramm folgt, weil 80 Prozent der Lehrer blöd sind, weil der Unterricht langweilig ist, weil nur die Pause Spaß macht. An manchen Tagen, wenn es ganz schlimm ist, kommt das Kind daher gar nicht erst zum Frühstückstisch, sondern ruft gleich vom Bett aus: Ich habe so Kopfschmerzen, mein Bauch tut weh... Schule als Stimmungskiller, gibt es da ein Gegenmittel?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

