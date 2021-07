Mein Kind isst nur sortenrein – ist das in Ordnung?

Plus Der Nachwuchs isst immer die gleichen Dinge. Soll man darauf bestehen, dass er auch andere Sachen probiert? In unserer Erziehungskolumne geben Eltern Tipps und ehrliche Antworten.

Heute Nudeln mit Butter. Morgen Nudeln mit Butter. Übermorgen... Ihr Kind isst seit Tagen nichts anderes. Gemüse, Vitamine, Vielfalt, alles was Ihnen wichtig ist, darauf pfeift es getrost, Hauptsache es gibt Nudeln mit Butter. Kann ich abwarten, bis die Vorliebe sich wieder legt oder soll ich darauf bestehen, dass mein Kind auch andere Sachen probiert?