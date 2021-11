Familie

03:00 Uhr

Zwei Frauen erzählen, wie sich ihr Kinderwunsch doch noch erfüllt hat

Plus Was, wenn es mit dem Kind einfach nicht klappen will? Zwei ganz unterschiedliche Frauen erzählen von ihrem Leidensweg - und vom großen Glück am Schluss.

„Ihr seid ganz besondere Kinder“ – diesen Satz sagt Bettina Sauer ihrer sechsjährigen Tochter und ihrem dreijährigen Sohn häufig. Besonders, das sind die eigenen Kinder für die meisten Eltern. Doch die 40-Jährige meint damit noch etwas anderes: Dass sie überhaupt zwei Kinder bekommen konnte, ist ihr persönliches Wunder. Die Frau mit dem blonden Haar und dem ansteckenden Lachen hat viel auf sich genommen, um Mutter zu werden. Beide Kinder entstanden durch künstliche Befruchtung – ein Weg, der für die Mutter mit Enttäuschungen und Tränen verbunden war.

