Untreue Liebe: Kann ein Seitensprung die Beziehung retten?

Plus Die meisten Menschen wünschen sich Treue – doch angeblich werden 40 Prozent der Deutschen untreu. Warum? Eine "Affärenmanagerin" erklärt, was ein Seitensprung mit einer Beziehung macht.

Es soll es geben, das klassische Fremdgehszenario. Das heterosexuelle Paar ist schon lange in einer Beziehung. Anfangs sehr verliebt ineinander, verliert es sich irgendwann zwischen Karriere, häuslichen Pflichten und Erziehung der Kinder im Alltag aus den Augen. Emotionale und sexuelle Bedürfnisse werden vernachlässigt. Und dann platzt irgendwann die Bombe: Mann oder Frau hat eine Affäre. Die vermeintlich perfekte Beziehung gleicht plötzlich einem Scherbenhaufen und das Paar weiß nicht, wie es soweit kommen konnte.