Halt dich an meiner Liebe fest: Wenn der Partner schwer erkrankt

Plus Krankheit stellt eine Beziehung auf eine harte Probe. Und vor viele Fragen. Wie diese: Ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe überhaupt noch möglich?

Von Susanne Klöpfer

Ingrid Seefelder kennt ihren Mann Hugo länger als ein halbes Jahrhundert. Vor 57 Jahren heiratete die Memmingerin den Augsburger. Sie zogen in ihre erste gemeinsame Wohnung. Und teilten ihr Leben miteinander. Bis 2016 die Diagnose Alzheimer alles änderte. Und sie trennte, räumlich. Ingrid Seefelder hatte sich zu Hause um ihren Mann gekümmert, bis sie nicht mehr konnte. Zusammen beschlossen sie dann, dass ein Umzug in ein Heim für alle besser sei. Nach zwei Stürzen in kurzer Zeit war es schließlich soweit: Hugo Seefelder kam direkt vom Krankenhaus in ein Augsburger Pflegeheim, in dem der 82-Jährige nun seit April lebt.

