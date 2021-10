Sternenkinder – aus dem Leben gerissen, ehe es begann

Plus Wenn Babys vor der Geburt sterben, ist das ein schwerer Schlag. Wie Eltern von Sternenkindern geholfen wird und wie eine Fotografin Erinnerungen konserviert.

„Für uns war sie das schönste Kind“, sagt Mareike Mährle. Sie spricht über ihre Tochter Lotta, die sie vor vier Jahren zur Welt gebracht hat. Lotta ist ein sogenanntes Sternenkind – sie wurde aus dem Leben gerissen, ehe es überhaupt begann.