Schule

vor 16 Min.

Wegen Corona werden viele Kinder später eingeschult

Plus Viele Eltern entscheiden sich dazu, ihre Kinder noch im Kindergarten zu lassen. Welche Gründe sie dafür haben und wie das kommende Schuljahr wohl aussehen wird.

Von Stephanie Sartor

Marlenas Schulranzen wird noch ein Jahr im Schrank stehen, bis er gefüllt wird. Mit einem Lesebuch, mit Deutschheften und Arbeitsblättern, auf denen Rechenaufgaben stehen. Mit Dingen eben, die Kinder, die in die erste Klasse gehen, so mit sich herumtragen. Eigentlich wäre Marlena im September in die Schule gekommen. Doch ihre Eltern haben sich entschieden, ihre Tochter lieber noch ein Jahr im Kindergarten zu lassen. Der Corona-Krise wegen.

