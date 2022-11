Was muss man bei der Suche nach einem Brautkleid und Hochzeitsanzug beachten?

Plus Der Verlobungsring sitzt am Finger, die Hochzeit wird geplant. Ganz wichtig dabei: das richtige Outfit für Braut und Bräutigam. Wie man das ohne Stress findet.

Eines der obersten Punkte auf der Hochzeits-To-do-Liste ist die Wahl des Brautkleids und des Anzugs. Die Auswahl ist riesig, die anfängliche Überforderung oft auch. Was liegt gerade im Trend? Wann sollte man das Outfit kaufen? Es gibt viel zu beachten und auch viele Fehler, die sich vermeiden lassen. Drei Bekleidungsgeschäfte aus Augsburg geben Antworten.