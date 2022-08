Masernimpfung

vor 35 Min.

Seit 1. August gilt sie: So ist die Masernimpfpflicht in Kitas angelaufen

Plus Seit Anfang August gilt in Kitas eine Masernimpfpflicht. In der Vergangenheit sorgte das für viel Diskussion. Wie steht es also nun um die Umsetzung? Gibt es Widerstand?

Von Victoria Schmitz

Schon bevor eine Corona-Impfpflicht zur Debatte stand, wurde eine andere Impfpflicht diskutiert: die gegen Masern. Um die von Viren ausgelöste Infektionskrankheit auszurotten, hat der Bundestag 2019 eine Impfpflicht in Krippen, Kitas und Schulen beschlossen. Im März 2020 trat das Gesetz in Kraft, bis zum 31. Juli 2022 galt noch eine Übergangsfrist. Doch die ist nun vorbei. Seit Monatsbeginn muss jedes Kind in Kita und Schule zweimal gegen Masern geimpft sein. Ist das nicht der Fall, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit – ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro droht. Dasselbe gilt für ungeimpftes Personal und Einrichtungsleitungen, die einen fehlenden Impfnachweis nicht melden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen