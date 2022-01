Schwerpunkt Herkunft

18:00 Uhr

Mit DNA-Test meiner Herkunft auf der Spur – wo führt sie hin?

Plus Gentests können helfen, die biologische Herkunft zu entschlüsseln. Aber wie genau funktioniert das? Der Selbstversuch endet mit einer Überraschung - und zwar nicht nur, was die Abstammung angeht.

Von Anika Zidar

Meine Herkunft liegt tief im Westen. Etwa seit der Jahrhundertwende lebten meine Vorfahren im Ruhrgebiet. Beide Eltern, vier Großeltern und acht Urgroßeltern waren zwischen Duisburg und Dortmund zu Hause – soweit lässt sich das noch gut zurückverfolgen. Doch woher stammen die Generationen zuvor? Was hat es mit meinem slowenischen Nachnamen auf sich? Und wie kam meine Mutter zu ihrem polnischen Mädchennamen? Ein Melting Pot ist das Ruhrgebiet immer gewesen. Gut möglich, dass meine Wurzeln vielfältiger sind, als es auf den ersten Blick scheint. Und sind womöglich südslawische Gene der Hintergrund meiner langanhaltenden Sommerbräune? Um mehr darüber herauszufinden, habe ich einen DNA-Test gemacht: In ein Röhrchen spucken, per Post ins Labor senden und warten. Und dazwischen: Ganz viel Grübelei, ob das wirklich eine gute Idee ist.

