11:38 Uhr

Mehrgenerationenwohnen: Wenn Jung und Alt sich ein Zuhause teilen

Plus Kind, Eltern und Großeltern – alle unter einem Dach? Mehrgenerationenwohnen gibt es auch in unserer Region. Was ist das Besondere an diesem Konzept?

Von Victoria Schmitz

Mit den Schwiegereltern zusammenwohnen? Dass das für sie ansteht, war Margarita Tausch bereits seit den Anfangsjahren ihrer Beziehung zu ihrem heutigen Ehemann bewusst. Schon seit mehreren Generationen ist es in der Familie ihres Mannes üblich, dass mehrere Familiengenerationen in jenem Haus zusammenleben, das seit den 1960er Jahren im Familienbesitz ist. Zwar in getrennten Wohnungen, aber mit einem Eingang und unter einem Dach. Vor dem Einzug hatte die 31-jährige Augsburgerin Bedenken, hörte von vielen Nachteilen eines solchen Zusammenwohnens. Seit vier Jahren leben ihr Mann und sie, mittlerweile mit einem fünf Monate alten Sohn, nun dort. Und Margarita Tausch fühlt sich wohl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

