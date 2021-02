vor 32 Min.

1400 Euro für die Stadtpfarrkirche in Höchstädt gesammelt

Kunsthandwerkliche Arbeiten und der Einsatz des Historischen Vereins Höchstädt haben sich mehr als gelohnt. Eigentlich war alles anders als geplant. Hat aber funktioniert.

Dicke Schneeflocken wirbelten durch die Kirchgasse, als sich die beiden Vorsitzenden des Historischen Vereins Höchstädt, Michaela und Leo Thomas, zusammen mit Josef Happ auf den Weg zur Höchstädter Pfarrkirche machten, wo sie bereits von Stadtpfarrer Daniel Ertl erwartet wurden. Anlass für dieses Treffen war die Spendenübergabe zugunsten der Kirchenrenovierung der Höchstädter Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, die im Jahr 2023 ihre 500. Weihejahrfeier begehen kann und bis dahin komplett renoviert werden soll.

Kleine Tiere aus Wolle

Josef Happ aus Höchstädt hatte zusammen mit seiner Schwester Christine in monatelanger Handarbeit im vergangenen Jahr zahlreiche Sterne und andere weihnachtliche, kunsthandwerkliche Arbeiten gefertigt, die in einer Gemeinschaftsaktion mit dem Historischen Verein Höchstädt zum Verkauf angeboten worden sind. Auch die Höchstädterin Rita Kordik schloss sich dieser Aktion mit an und häkelte wunderschöne große und kleine Tiere aus Wolle, die sie ebenfalls für dieses Projekt zur Verfügung stellte. Angesteckt vom Bastelvirus, steuerte auch Vereinsmitglied Hildegard Nerlinger selbst gemachten Christbaumschmuck aus Perlen bei.

Leider war die Situation durch Corona diesmal sehr beschwerlich, und der Verkauf der Handarbeiten konnte nur kontaktlos vorgenommen werden. Aber dadurch ließen sich die Höchstädter in ihrer Spendenfreudigkeit nicht beeinflussen, und so konnte nun der stolze Betrag von 1400 Euro Spendengelder an den Höchstädter Stadtpfarrer übergeben werden. Eine schöne Summe, die selbst Pfarrer Ertl erstaunt: „Ich hätte nicht gedacht, dass so viel zusammenkommt“, kommentierte er die Geldübergabe.

Bis 2023 Renovierungen

Auch Josef Happ war über die hohe Summe überrascht und man konnte ihm die Freude direkt im Gesicht ablesen. Happ dankte dem Historischen Verein Höchstädt und seinen Mitgliedern für ihre Unterstützung, ohne die diese Aktion nicht hätte durchgeführt werden können. Michaela Thomas erkundigte sich bei Stadtpfarrer Ertl über den momentanen Stand der Renovierungsarbeiten. „Wir haben bereits alles, was in unserer Macht steht, getan“, so Ertl, „ im Moment warten wir auf das Okay für die Freigabe der Fördergelder, erst dann können wir mit den Renovierungen beginnen.“ Er hoffe, dass bis zum Kirchenjubiläum im Jahr 2023 die Maßnahmen dann so weit abgeschlossen sind, dass das Gerüst entfernt werden kann und vielleicht nur noch kleinere Arbeiten zu machen sind, wie beispielsweise das Entstauben der Altäre.

Finanzielle Beteiligung ist hoch

Ertl bedankte sich ebenfalls beim Historischen Verein für die Durchführung dieser Aktion und freute sich, dass nun ein weiteres Stück zur Finanzierung der Baumaßnahmen gelungen ist. „Die finanzielle Beteiligung an den Kosten ist für die Höchstädter Pfarrei sehr hoch“, so Ertl. (pm)

