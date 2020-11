18:13 Uhr

Auf Balkon einer Wertinger Arztpraxis brennt es

Auf dem Balkon einer Wertinger Arztpraxis hat es am Sonntag gebrannt. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Ein Bäumchen im Blumenkübel einer Arztpraxis beim Wertinger Krankenhaus hat Feuer gefangen. Die Floriansjünger wurden alarmiert.

Die Wertinger Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag zum Schwesternwohnheim der Kreisklinik ausrücken. Wie die Polizeistation Wertingen auf Anfrage mitteilt, hat dort auf dem Balkon einer Arztpraxis ein Bäumchen in einem Blumenkübel gebrannt.

Krankenhaus-Mitarbeiter hatten das Feuer bemerkt

Mitarbeiter der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses hatten nach Angaben der Polizei das Feuer bemerkt. Die Wertinger Feuerwehr rückte mit acht Einsatzkräften an. Der Brand konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden, teilt Zweiter Kommandant Johannes Friedrich mit.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro

Den Schaden an der Fassade und am Fenster gibt die Wertinger Polizei mit etwa 2000 Euro an.

