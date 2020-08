vor 48 Min.

Die Grünen im Kreis Dillingen haben eine neue Spitze

Plus Angela von Heyden und Niklas Zöschinger sind die neuen Kreissprecher. Ihre Vorgänger geben vor dem Ende ihrer Amtszeit Posten ab.

Von Brigitte Bunk

Einen Generationenwechsel kündigen die Kreissprecher Joachim Hien und Heidi Terpoorten an. Denn beim Sommerfest der Grünen am Samstagnachmittag im Garten vom Schloss Haunsheim werden die Wahlunterlagen ausgewertet und verkündet, wer die neuen Kreissprecher sind – nach zahlreichen Ehrungen ehemaliger Mandatsträger und fleißiger Helfer, sowie nach der Begrüßung durch den Hausherrn Stefan Norder-Freiherr von Hauch und seiner Frau Daniela.

So ist die Wahl noch nie abgelaufen

So lief die Wahl noch nie ab, meint Joachim Hien. War doch nicht abzusehen, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Deshalb gingen 160 Briefe mit Wahlunterlagen an die Mitglieder. 117 kamen zurück ins Büro der Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer. Die Landesvorsitzende der Grünen ist ebenfalls vor Ort, gibt einen Einblick in ihre Arbeit und beantwortet Fragen. Den Mitgliedern nah und gut gelaunt zeigen sich auch Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz sowie Melanie Hippke vom Bezirksvorstand, die seit den Kommunalwahlen im Augsburger Stadtrat vertreten ist.

Sieben sitzen im Kreistag

Diese Wahlen sind für den Dillinger Grünen-Kreisverband ein Meilenstein. Joachim Hien sagt begeistert: „Die Zahl unserer Mandatsträger hat sich von sechs auf 27 erhöht.“ Sieben sitzen im Kreistag. Außerdem mischen sie in den Stadträten in Dillingen, Lauingen, Gundelfingen und Wertingen mit, sowie in den Gemeinderäten in Zusamaltheim, Bachhagel, Haunsheim, Binswangen und Buttenwiesen. „Wir brauchen noch mehr Mandatsträger. Wir wollen deutlich machen, wir sind die zweitstärkste Kraft in Deutschland, mit uns müssen alle rechnen“, stellt Hien klar. Wo Mandatsträger in den Räten sind, kamen Ortsverbände hinzu. In Buttenwiesen steht die Gründung am 1. Oktober an, erläutert Hien. Bald auch in Bissingen, eventuell auch in Ziertheim.

Bei 43 Mitgliedern im Jahr 2014 konnte Schatzmeisterin Dagmar Carsten die Mitgliederverwaltung noch allein stemmen, inzwischen sind es 160. Große Freude, als Heidi Terpoorten herausstellt: „ Die Grünen im Landkreis Dillingen gehören zu den 30 am meisten gewachsenen Kreisverbänden in Deutschland.“ Deshalb fanden die Wahlen nicht erst Anfang nächsten Jahres statt. Hien und Terpoorten sind sich einig: „Wir wollen die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen.“ Humorvoll und singend verabschieden sie sich aus dem Kreissprecher-Amt, unterstützt vom Wertinger Klaus Edenhofer, der den Abend musikalisch umrahmt. Mit ihren Nachfolgern wollen sie den Kreisverband neu, zukunftsfähig strukturieren, erklärt Terpoorten, sie werden die Stärken, Schwächen und Interessen in Arbeitsgemeinschaften zusammentragen. Die Vernetzung zwischen der Basis und den Mandatsträgern soll auf jeden Fall beibehalten werden.

109 Stimmen für Angela von Heyden aus Steinheim

Das Ergebnis verkündet schließlich Melanie Hippke: Von den 160 Wahlberechtigten kamen 117 Unterlagen zurück, von denen 111 gültig sind. 109 Stimmen entfallen auf Angela von Heyden aus Steinheim, 93 auf Niklas Zöschinger aus Höchstädt. Mit zwölf Stimmen ist Marcus Klier aus Mörslingen außen vor.

Die neue Kreissprecherin Angela von Heyden arbeitet im Psychologischen Fachdienst bei Regens-Wagner in Dillingen. Die 54-Jährige berichtet, dass sie schon immer Grünen-affin gewesen sei – und auch, als sie noch nicht Mitglied war, auf der Liste der Grünen für den Kreis- und Stadtrat kandidiert habe. Seit 2014 ist sie in der Asylhilfe engagiert.

Friday for Future-Demonstrationen in Wertingen

Niklas Zöschinger hat Terpoorten und Hien bei den Fridays for Future-Demonstrationen in Wertingen kennengelernt, die er organisiert hatte. Vor einem Jahr ist der 19-Jährige eingetreten in die Partei und kandidierte als Kreisrat. Er hat sein Abitur an der Montessori-Fachoberschule in Wertingen gemacht, will 2021 in München mit dem Studium beginnen, Hauptfach Politikwissenschaften, Nebenfach Wirtschaftswissenschaften. Zöschinger ergänzt: „Ich bin gespannt auf die Zeit als Kreissprecher und ich weiß, dass ich gute Ansprechpartner habe.“ Somit scheint der Schritt in Richtung Generationenwechsel gemacht. Auch mit der Grünen Jugend im Landkreis, die im November gegründet wurde und sich bestens integriert fühlt, wie deren Sprecherin Hanna Wörrlein betont.

Lesen Sie auch:

Themen folgen