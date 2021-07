TSV Landsberg: Das Warten auf den ersten Saisonsieg dauert an

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg muss im Spiel gegen Ismaning einen weiteren Ausfall verkraften. Trotzdem haben die Gastgeber die Partie über weite Strecken im Griff.

Die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg warten weiter auf den ersten Sieg in der neuen Saison. Auch im dritten Anlauf – zu Hause gegen Ismaning – reichte es nur für einen Punkt. Allerdings musste das Team einen erneuten kurzfristigen Ausfall verkraften.