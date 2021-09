Nördlingen

„Die Mehlprimeln“ in neuer Formation in der Alten Bastei in Nördlingen

Am 9. September treten Die Mehlprimeln in neuer Formation in der Alten Bastei in Nördlingen auf.

Als „Blüte & Stiel“ präsentieren Flavia und Reiner Panitz „Die Mehlprimeln“ in neuer Formation. Am Donnerstag, 9. September, um 20 Uhr tritt das Duo in Nördlingen in der Alten Bastei auf und verspricht einen unterhaltsamen Abend mit lyrischen, lustigen, schrägen, skurrilen und ironischen Texten und Liedern. Der Vorverkauf läuft ab sofort an der Theaterkasse der Freilichtbühne zu den regulären Öffnungszeiten: donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie jeweils eine Stunde vor Aufführungsbeginn des aktuellen VAN-Stücks „Boeing, Boeing“. (RN)

