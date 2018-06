15.06.2018

Wasser, WM und Wim Wenders: Die Tipps zum Wochenende Augsburg

Alle vier Jahre wieder hat Public Viewing auch in Augsburg wieder Konjunktur. Am Sonntag startet die deutsche Nationalmannschaft ins Turnier gegen Mexiko.

Restaurants, Kneipen und Biergärten laden zum ersten gemeinschaftlichen WM-Gucken. Aber auch neben dem Fußball ist am Wochenende in und um Augsburg viel geboten.

Die Spannung vor dem ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko (Sonntag, 17 Uhr) steigt. Vielerorts in Augsburg gibt es die Möglichkeit, den WM-Auftakt des DFB-Teams in großer Runde zu verfolgen. Eine Übersicht über Public-Viewing-Orte in der Region, bietet unsere interaktive Karte.

Für diejenigen, die eine Verschnaufpause vom Fußball brauchen, haben wir zusätzlich eine kleine Auswahl an Veranstaltungstipps zum Wochenende zusammengestellt.

Freitag, 15. Juni

Im Grandhotel Cosmopolis im Springergässchen 5 zeigt das Duo "Ricarda Cometa" ihr Improvisationstalent. Die beiden stammen aus Buenos Aires. Anschließend spielen Michael Kaiser und Eric Zwang Eriksson unter dem Namen "LechLoops". Um 20 Uhr beginnt das Konzert und findet im Souterrain des Hotels statt.

Und gleich noch einmal eine Künstlerin aus Argentinien. Die Rapperin Sara Hebe tritt um 21.30 Uhr gemeinsam mit der Multikulti-Gruppe Compania Bataclan in der Ballonfabrik auf. Ihr Stil: poetisch, radikal und tanzbar mit musikalischen Elementen des Punk, Cumbia, und Funk. Um 20.30 Uhr eröffnet die Gruppe Companeros aus Nordrhein-Westfalen den Konzertabend.

Samstag, 16. Juni

Im Rahmen der Kulturerbe-Bewerbung dreht sich eine Nacht alles um das Element Wasser. Ab 18 Uhr finden an unterschiedlichen Orten in Augsburg Konzerte, Lesungen, Führungen oder Theaterinszenierungen statt. Die Augsburger Philharmoniker eröffnen traditionell den Abend. Im Goldenen Saal dirigiert Ivan Demidov. Im Fugger und Welser Erlebnismuseum lesen Schauspieler des Theaters Augsburg aus TC Boyles Roman "Wassermusik" (20 Uhr und 21 Uhr). In der Fuggerei können Besucher bei einem Rundgang aus nächster Nähe ein Bild davon machen, wie die Wasserversorgung in der damaligen Zeit funktionierte. Insgesamt sind 200 Veranstaltungen im Stadtgebiet geplant.

Wer schon immer mal wissen wollte, wer die Gründungsväter der Stadt Augsburg waren, welche Rolle eine böse Hexe spielte und wer die geheimnisvolle Stadtgöttin Cisa war, findet auf der Stadtführung "sagenumwobenes Augsburg" Antworten. Die Führung beginnt um 14 Uhr vor dem Rathaus am Augustusbrunnen, führt vorbei an Perlachturm und Merkurbrunnen und endet in der Nähe des Augsburger Doms.

Sonntag, 17. Juni

Erstmals ist Starregisseur Wim Wenders in Augsburg zu Gast und präsentiert sein Filmporträt "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes". Die Veranstaltung, bei der Wenders findet am Sonntag um 11 Uhr im Thalia Kino am Obstmarkt 5 statt. Karten zu der Veranstaltung können unter www.lechflimmern.de oder per Telefon unter 0821/153078.

Für Muttersprachler, Englisch-Lernende oder internationale Gäste bietet der Zoo in Augsburg eine Führung auf Englisch an. Pamela Jung führt zwei Stunden über das Zoo-Gelände im Siebentischwald. Um 14 Uhr beginnt die Führung. Die Veranstaltung kostet drei Euro inklusive des regulären Eintritts. Anmeldung unter 0821/5671490. (mit rim, nip)

