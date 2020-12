vor 14 Min.

1,8 Promille: 28-jähriger fährt in Schlangenlinien auf B2

Der Mann will sein Fehlverhalten noch vertuschen, doch die Polizei führt dennoch einen Alkoholtest durch. Dem 28-jährigen droht weiterer Ärger.

Ärger droht einem 28-Jährigen. Der Mann war laut einem Zeugen am Sonntag in Schlangenlinien auf der B2 von Kissing nach Augsburg unterwegs. Die Polizei wurde verständigt. Kurz vor der Kontrolle auf Höhe „St. Afra im Felde“ hielt der Wagen laut Polizei an, Fahrer und Beifahrer wechselten die Plätze.

1,8 Promille und keine Versicherung

Ein beim ursprünglichen Fahrer durchgeführter Alkoholtest zeigte rund 1,8 Promille an, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass dieses nach einer vor kurzem durchgeführten Zwangsstillegung wegen fehlenden Versicherungsschutzes nicht mehr zugelassen und versichert ist.

Das Auto wurde vorläufig sichergestellt und abgeschleppt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (AZ)

