vor 55 Min.

19-jähriger Motorradfahrer rast mit 120 km/h durch Friedberg

Die Polizei in Friedberg hat einem 19-Jährigen den Führerschein entzogen.

Bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Friedberg haben sich zwar viele Fahrer an die Regeln gehalten. Ein junger Mann aber ist seinen Führerschein los.

In den vergangenen Tagen hat die Friedberger Polizei in der Stadt Geschwindigkeitskontrollen mit einem Laser-Handmessgerät durchgeführt. Die Beamten haben Raser dabei sofort nach den jeweiligen Vorfällen angehalten.

19-Jähriger fährt 120 statt der erlaubten 50 km/h in Friedberg

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der am Dienstag um 18.45 Uhr auf der Wiffertshauser Straße bei erlaubten 50 Stundenkilometern 120 Stundenkilometer fuhr. Den 19-Jährigen erwarten ein Bußgeld von 480 Euro sowie drei Monate Fahrverbot.Überwiegend hielten sich die Verkehrsteilnehmer aber an die vorgegebenen Tempolimits. So sprachen die Beamten meist nur Verwarnungen oder ein Verwarnungsgeld aus. (tril)

Themen folgen