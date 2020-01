14:14 Uhr

20.000 Euro Schaden bei Unfall in Derching

Einen Verkehrsunfall mit hohem Sachsachschaden meldet die Polizei aus Derching.

Am Montag gegen 11.50 Uhr befuhr eine 82-Jährige mit ihrem Opel die Äußere Industriestraße in nördlicher Richtung. Die Fahrerin wollte nach links in die Iglauer Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen 59-jährigen, der mit seinem Audi entgegen kam.

Fahrzeug muss nach Unfall in Derching abgeschleppt werden

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand insgesamt Sachschaden von 20.000 Euro. Das Fahrzeug der 82-jährigen musste abgeschleppt werden. (FA)

