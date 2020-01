10:05 Uhr

20-Jähriger kommt in Mering von der Fahrbahn ab

Unfall in Mering: Ein junger Mann ist dort von der Fahrbahn abgekommen.

Ein 20-Jähriger hat in Mering die Kontrolle über sein Auto verloren und dabei ein Verkehrsschild beschädigt.

In Mering ist ein junger Mann von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei einen vierstelligen Schaden angerichtet. Am Dienstag gegen 16 Uhr ereignete sich der Unfall in der Hörmannsberger Straße.

Der 20-Jährige verließ die Straße auf der linken Seite und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1700 Euro. (tril)

Themen folgen