20 Jahre "Pro Seniore": Das Altenheim mit Kindergarten

Die Seniorenresidenz Pro Seniore in Friedberg feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Am Sonntag findet aus diesem Anlass ein großes Sommerfest statt.

Von Peter Stöbich

105 Plätze hat das Seniorenheim Pro Seniore in Friedberg-Süd – und ist voll belegt. Das Haus weist einige Besonderheiten auf. So ist dort ein Kindergarten integriert und es gibt eine geschützte Station für Menschen mit Demenz. Die Einrichtung gegenüber der Stefanskirche besteht seit 20 Jahren. Sie wurde 1999 im Bau des vorherigen Kreisaltersheims eröffnet.

Am Sonntag feiert sie mit einem großen Sommerfest ihr 20-jähriges Bestehen. „Dazu laden wir alle Bürger ein, die sich bei uns umsehen und ein paar entspannte Stunden genießen wollen“, sagt Leiterin Jeannette Kleespies, die eine Ausbildung als gerontopsychiatrische Fachkraft hat.

Programm beim Sommerfest von Pro Seniore in Friedberg

Das Festprogramm orientiert sich der Jahreszahl gemäß an den „Goldenen Zwanzigern“ und bietet unter anderem ein Büfett und Musik, eine Modenschau sowie einen Auftritt von Charlie Chaplin. Beginn ist um 11.30 Uhr, nach Gottesdienst und Mittagessen gibt es für die Besucher bis 17 Uhr Unterhaltung und Führungen durchs Haus.

Antonia Hallschmid von der Fachoberschule ist eine der Praktikantinnen, die das 90-köpfige Personal bei seiner Arbeit unterstützen. „Für ein halbes Jahr bin ich abwechselnd jeweils eine Woche in der Schule und im Pflegeheim“, sagt die 16-Jährige, „dabei kann ich interessante Erfahrungen im Umgang mit Menschen machen, die unsere Hilfe brauchen.“

Vierbeinige Mitbewohner sind die beiden Möpse Carlos und Rina sowie Hauskatze Sweety, über deren Gesellschaft sich viele Senioren freuen. Im Pflegebereich gibt es 105 Plätze in Einzel- und Doppelzimmern, die mit eigener Dusche/WC, Radio-, Telefon- und Kabelanschluss sowie einem 24-Stunden-Notruf ausgestattet sind. „Der integrierte Kindergarten Villa Kunterbunt und unsere schöne Gartenanlage mit einem begrünten Innenhof und großem Streichelzoo bieten viel Abwechslung“, sagt Kleespies.

Betreut werden die Senioren bei Pro Seniore in Friedberg unter anderem von Nasrin Doustian und Praktikantin Antonia Hallschmid (hinten, von links). Bild: Peter Stöbich

Zum Veranstaltungsprogramm gehören unter anderem Ausflüge in die Augsburger City-Galerie oder den Zoo, Grillfeste, Klavierkonzerte und Vorträge. Auch in der hauseigenen „Kaffeemühle“ oder der Bibliothek können es sich die Bewohner und ihre Angehörigen gemütlich machen.

„Wir unterstützen unsere Schützlinge mit einer Pflege, die ganz auf den jeweiligen Menschen abgestimmt ist, mit allem, was dazu gehört“, sagt die Leiterin. Das bedeute rund um die Uhr lückenlosen Service mit Vollverpflegung, Reinigungs- und Hauswirtschaftsdienst, Hilfe bei behördlichen Angelegenheiten sowie ein breites Betreuungsangebot mit Aromatherapie, Gymnastik, Massagen und vielem mehr.

Kleespies: „Durch das Einbeziehen in alltägliche Tätigkeiten wie Spülen, Tisch decken oder Abräumen sowie durch spielerische Gedächtnisübungen fördern wir die vorhandenen Fähigkeiten und helfen, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen.“ In der Kurzzeit- und Verhinderungspflege werden in der Friedberger Einrichtung Menschen für einen begrenzten Zeitraum rund um die Uhr betreut; das kann zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt oder als Nachsorge notwendig sein oder wenn der pflegende Angehörige verhindert ist.

In Friedberg-Süd leben 27 demente Menschen in einer geschützten Station

27 Bewohner leben besonders behütet in einem geschlossenen Bereich, weil ihnen wegen einer Demenzerkrankung der Orientierungssinn fehlt. „Die Angehörigen müssen sich also keine Sorgen machen, dass ihr Opa plötzlich unbemerkt weglaufen und damit sich selbst und andere in Gefahr bringen könnte“, betont die Leiterin. Trotzdem komme den Bewohnern ein größtmöglicher Freiraum zugute. „Der Bereich ist zwar nach außen hin geschlossen, bietet aber genügend Bewegungsfreiheit, sodass sich die Leute wohlfühlen und es ihnen an nichts fehlt.“

Zusammen mit ihren Angehörigen oder einem Betreuer können sie auch das Haus verlassen, zum Beispiel für einen gemeinsamen Spaziergang. Ein Teil des Gartens ist beschützend angelegt mit Bänken und Sitzecken für einen gemeinschaftlichen Plausch an der frischen Luft.

Das Friedberger Heim gehört zur Victor’s-Unternehmensgruppe, einem Netzwerk mehrerer Dienstleistungsfirmen, die eng zusammenarbeiten. Für die Gruppe sind rund 12.000 Beschäftigte an über 120 Standorten in Deutschland tätig und erwirtschaften einen Jahresumsatz von 600 Millionen Euro.

