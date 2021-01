vor 32 Min.

42-jähriger Autofahrer kommt von der schneebedeckten Straße ab

Wegen der schneebedeckten Straße kommt es zwischen Odelzhausen und Ried zu einem Unfall. Ein 42-Jähriger war laut Polizei nicht vorsichtig genug.

Man kann wohl nie vorsichtig genug sein: Ein 42-Jähriger war am Dienstagmittag mit seinem Ford auf der Staatstraße 2052 von Odelzhausen her kommend in Richtung Ried unterwegs. Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse hatte er seine Geschwindigkeit nach Angaben der Friedberger Polizei deutlich reduziert, kam aber trotzdem nach rechts von der Fahrbahn ab.

Unfall zwischen Odelzhausen und Ried: Schaden beträgt etwa 2000 Euro

Dabei wurde sein Fahrzeug beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (pos)

