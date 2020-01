12:10 Uhr

43-Jähriger fährt in Friedberg Lkw hinten drauf

Unfall in Friedberg an der Ecke Derchinger Straße/AIC25.

Ein 43-Jähriger war in Friedberg kurz unaufmerksam und ist deshalb auf einen Lkw aufgefahren.

In Friedberg ist ein 43-Jähriger einem Lkw hinten draufgefahren. Am Mittwoch gegen 08.40 Uhr wollte der 54-jährige Lkw-Fahrer von der Derchinger Straße kommend auf die AIC25 in südliche Richtung auffahren. Er bremste ab, um den fließenden Verkehr auf der AIC25 zu beobachten. Dann ließ er seinen Lkw zunächst anrollen, musste dann aber verkehrsbedingt erneut abbremsen.

Der 43-jährige Autofahrer übersah dies und verursachte einen Zusammenstoß. Am Lkw entstand nur ein geringer Sachschaden von 150 Euro, am Auto sind es etwa 3000 Euro. (tril)

