vor 18 Min.

52-Jähriger fährt betrunken durch Friedberg

Ein Alkoholtest in Friedberg ergab einen Wert von 0,84 Promille.

In Friedberg kontrolliert die Polizei am Montagabend einen Mann. Der 52-Jährige riecht deutlich nach Alkohol. Ein Test bestätigt das.

Einen Betrunkenen stoppte die Polizei am Montagabend in Friedberg. Der 52-Jährige war mit seinem Auto in der Paul-Lenz-Straße unterwegs und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Betrunkener mit 0,84 Promille in Friedberg unterwegs

Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest - der anschließende Test ergab laut Polizei 0,84 Promille. Die Polizei ermittelt nun gegen den 52-Jährigen und unterband dessen Weiterfahrt. (AZ)

