71-Jähriger missachtet Vorfahrt: Frau muss ins Krankenhaus

Ein 71-Jähriger missachtet die Vorfahrt einer Mercedes-Fahrerin in Friedberg. Bei dem anschließenden Unfall wird sie leicht verletzt und muss ins Krankenhaus.

Ein 71-Jähriger hat am Sonntag einen Unfall in Friedberg verursacht. Der Mann fuhr gegen 13.50 Uhr mit seinem Opel von Am Gerstenfeld in die Wulfertshauser Straße ein. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt einer 39-jährigen Mercedes-Fahrerin.

Diese war auf der Wulfertshauser Straße stadteinwärts unterwegs, wurde durch den anschließenden Zusammenstoß leicht verletzt und wurde ins Friedberger Krankenhaus gebracht.

Unfall in Friedberg: Polizei kann den Schaden noch nicht einschätzen

Der Mercedes kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn in einen angrenzenden Gartenzaun ab. Sowohl der Mercedes als auch der Opel mussten abgeschleppt werden - wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei jedoch noch nicht sagen. (pos)

