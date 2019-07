00:34 Uhr

A-cappella-Band beim Widmann

Cash-N-Go eröffnet die Sommersaison in Egling.

Die beliebte Formation Cash-N-Go eröffnet die Sommersaison auf der Eglinger Kleinkunstbühne

Seit Jahren stellt Heinrich Widmann im gleichnamigen Gasthof in Egling immer wieder ein ansprechendes Kleinkunstprogramm zusammen. Für diesen Sommer steht die erste Veranstaltung am Samstag, 27. Juli, an. Dann tritt die bekannte A-cappella-Formation Cash-N-Go auf. Beginn ist um 20 Uhr. Biergarten bzw. Saal sind ab 18 Uhr geöffnet.

Bei eindeutig gutem Sommerwetter findet der Abend im Biergarten statt, bei unsicherem Wetter im Saal.

Die Gruppe Cash-N-Go ist ein Phänomen. Bei kaum einem anderen A-cappella-Ensemble werden Zuhörer so leicht zu treuen Fans, die oft jede Gelegenheit wahrnehmen, immer wieder in den Genuss dieser außergewöhnlichen Gesangstruppe zu kommen. „Nach dem letzten Konzert in Egling im Sommer 2017 wurde es Zeit, den A-cappella-Wahnsinn zurück auf unsere Bühne zu holen“, erklärt Veranstalter Heinrich Widmann. Das Geheimnis sei der geglückte Balanceakt zwischen Anspruch und erstklassiger Unterhaltung. Das gelinge den sechs Musikern wie das Atemholen.

und weitere Informationen gibt es unter Telefon 08206/6148.

Themen Folgen