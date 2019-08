09:17 Uhr

Abdeckung von Auto in Friedberger Herrgottsruhstraße gestohlen

Diebstahl an einem Auto in der Friedberger Herrgottsruhstraße.

200 Euro Sachschaden: Ein Unbekannter hat die Abdeckung der Scheinwerferwaschanalage an einem VW in Friedberg entwendet.

In der Friedberger Herrgottsruhstraße hat ein Unbekannter die Abdeckung der Scheinwerferwaschanlage an einem Auto entwendet. Der Täter entwendete den Gegenstand von einem geparkten VW. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Das Fahrzeug stand im Zeitraum von Freitag bis Montag an dem Ort – in diesem Zeitraum muss der Vorfall geschehen sein.

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)