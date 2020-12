24.12.2020

Abstimmung: Wer hat den schönsten Christbaum im Wittelsbacher Land?

Schicken Sie uns ein Foto ihres Christbaums. Online stimmen unsere Leser ab, welcher Baum am schönsten ist. So können Sie beim Voting mitmachen.

"O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter". Der Christbaum gehört zu Weihnachten im Wittelsbacher Land einfach dazu. Das Baum-Schmücken ist in vielen Familien eine wichtige Tradition und fördert den Zusammenhalt. Doch am Ende ist mindestens genauso wichtig, wie der Baum aussieht. Nun ist es an der Zeit, zu zeigen, was man hat: Die Friedberger Allgemeine sucht nach dem schönsten Christbaum ihrer Leser.

Voting: Friedberger Allgemeine sucht schönsten Christbaum

Egal ob buntes Lametta, große Engelsfiguren oder doch klassisch mit Lichterkette. Die Christbäume sind mindestens so verschieden wie die Geschmäcker. Auch die Größe spielt nicht die Hauptrolle. Eine schiefe Fünf-Meter-Tanne macht optisch weniger her, als ein symmetrisch gewachsener Zwei-Meter-Baum.

Besonders schön ist in diesem Jahr der Christbaum der Stadt Friedberg. Gespendet wurde der Baum von Johanna Seidelmann. Das Prachtstück ist nach Angaben der Spenderin circa 30-35 Jahre alt und 15 Meter hoch.

Ganz so groß müssen die Christbäume unserer Leser nicht sein, um zu gewinnen. Was zählt, ist die Liebe zum Detail und der Spaß am Dekorieren.

Christbaum-Voting: So können Sie mitmachen

Jeder, der sich den Titel Christbaum-König erwerben will, sollte ein Foto vom eigenen Baum machen und dieses mit Namen, Adresse und Telefonnummer an unsere Redaktion schicken - per Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de oder per Post an die Adresse Marienplatz 11a in 86316 Friedberg. Wichtig ist, dass E-Mail und Brief das Stichwort "Christbaum" enthalten.



Alle eingesendeten Bilder werden auf der Internetseite www.friedberger-allgemeine.de/friedberg veröffentlicht und zur Abstimmung gestellt. Unsere Leser dürfen ihren Christbaum-König selbst küren. Abgestimmt werden kann bis Donnerstag, 5. Januar, um 12 Uhr. (sry-)

